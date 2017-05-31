(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG/TAIPEI, May 31 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年5月23日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1024065">Fitch Affirms China's 5 State Banks at 'A'; Outlook Stable 惠誉评级今日确认中国五家大型国有商业银行的长期外币发行人违约评级为‘A’，展望稳定。短期违约评级确认为‘F1’。完整评级行动列表请见本文末尾。 这五家银行包括：中国农业银行（农行）、中国银行（中行）、交通银行（交行）、中国建设银行（建行）和中国工商银行（工行）。 关键评级驱动因素 发行人违约评级、支持评级、支持评级底线 五家银行的长期发行人违约评级均基于国家支持，且处于银行的支持评级底线，表明受评银行出现危机时，中央政府提供特别支持的可能性非常之高。 这五家银行的支持评级均为‘1’，支持评级底线均为‘A’，这反映了他们的系统重要性，所以在有需要时，政府为他们提供支持的意愿极高。另外，截至2017年3月底，这五 家国有商业银行的资产总额占国内银行业总资产的38%，因此被认为对中国经济的融资至关重要。过去几年中，由于其他中资商业银行的非贷款资产快速增长，尤其是股份制银行和 城商行，导致这五家国有商业银行的市场份额呈下滑态势。尽管如此，惠誉认为国有商业银行仍对政府具有系统重要性。 惠誉认为国有银行继续在支持国内增长方面具有极为重要的角色，并在为中资企业海外扩张和支持政府战略举措的基础设施项目等海外活动提供融资上发挥重要的作用（例如一带一路 开发计划）。惠誉预计2017年市场流动性将会收紧，以提高非贷款类和非银信贷的相关借款成本，进而降低企业杠杆率。作为净流动性提供机构，国有银行应会受益于较有利的净 息差前景。2017年3月一般贷款加权利率已较2016年12月上升19个基点达到5.63%。 尽管中国政府尚未对国内系统重要性金融机构进行出台进一步规定，但惠誉预计所有国有银行将被认定为国内系统重要性金融机构；目前其中四家国有银行（农行、中行、建行和工行 ）已经被指定为全球系统重要性金融机构。中央政府是这五大国有银行最终的最大股东，并有为这些银行提供偿付能力和资产质量方面的支持记录。因此，这些银行的支持评级底线持 续与中国的主权评级（A+/展望稳定）紧密相连。惠誉预期政府对这些银行的支持在可见的未来不会减弱，因此发行人违约评级展望会保持稳定，除非主权评级发生变化，意味着国 家支持银行系统的能力或意愿可能发生变化。 生存力评级 国有银行的生存力评级皆位于‘bb’级的区间，并在中资银行中处于最高水平。经济不利因素的趋缓将有利于这五家国有银行的近期评级展望。鉴于过去数年银行系统内信用和风险 的转移，惠誉预期监管变化或经济环境的挑战对这五家银行的影响将会较小。 与其他中资商业银行相比，国有银行的资金较雄厚、流动性较佳、信用风险敞口较小，表外活动较少，同时损失吸收能力也较强。此外，国有银行可能因存款人对安全性的追求而获益 最多，为其生存力评级在压力环境下提供一定的支持。在银行系统某些部分出现重大流动性压力时，国有银行也更有可能代表政府提供临时流动性支援。这些趋势将继续支撑国有银行 保持其高于其他中国商业银行的生存力评级，并且惠誉预计国有银行未来的财务表现与其他中资银行相比，将会有进一步的分化。 财务指标通常受到经营环境的影响，而经营环境在过去一段时间内都较为负面。这增加了维持金融系统稳定的难度，但各级政府的支持有助于银行披露的财务指标维持在与许多发达国 家银行相近的水平，尽管还是略逊与一些新兴市场的大型银行。政府提供的一般性支持及以存款为主要融资来源的中国银行体系，使政府具有更大的灵活性，可以采用适当的步调来处 理中国的债务问题。然而，大量资产减值的认列可能只会在银行建立了更多的风险缓冲、中国的领导层认为信贷/经济的增长已经达到了可持续的阶段、和/或者风险不会在系统内轻 易蔓延后才会发生。 由于银行系统整体披露的数据及透明度有限，非贷款类信贷规模庞大，及监管部门时常为了支持借款人而介入协商，所以相对于银行所披露的不良贷款率，惠誉对资产质量的分析关注 更偏重于损失吸收能力（包括资本水平、贷款损失准备覆盖率和盈利能力等）。基于2016年末数据，这五家国有银行的平均损失吸收能力约为信用曝险总额的8%（惠誉授予评级 的中资银行平均约为6%）。这个比率代表了银行在需要某些形式的救助措施将资本恢复到可持续水平之前所能够承受资产质量恶化的程度。这五家银行的损失吸收能力与上一次复评 时相较变化不大，因为国有银行近期的信贷增长比其他中资商业银行更稳定。 尽管中国的银行系统已经积累了大量的表外敞口（其中包括通过与非银金融机构的交易），而此类交易风险的最终承担者通常并不明确，但是与其他中资商业银行相比，国有银行的表 外敞口相对较小。此外，根据惠誉估计，截至2016年底，委外投资（包括银行对资产管理产品或理财产品的投资）约占国有银行总资产的1%，而中型商业银行此类资产的占比约 为19%。此类投资产品期限较短、资产负债错配及基础资产信息披露有限都有可能为银行带来流动性风险，但是惠誉预计，此类风险对于国有银行相比中小型银行较为可控。 惠誉预计国有银行在2017年面临的盈利压力相较于2016年将较为缓解，因为近期资产质量仍受益于2016年的经济刺激措施。不良贷款核销及处置也有助于银行披露的不良 贷款数据维持在稳定的水平，惠誉预计这趋势在今年仍将持续。2017年第一季度末，国有银行的平均拨备覆盖率约达166%，不良贷款率为1.6%。惠誉预计在中期内，政府 将继续为帮助解决潜在的不良信贷提供支持。 这五家国有银行的资本水平在银行系统中最为强健；他们披露的核心资本充足率稳定，并且高于最低监管要求。然而，鉴于盈利能力承压而削弱内部资本生成能力，导致整个金融系统 内的风险增加，现有的资本水平可能并不足以覆盖风险。短期内，按揭贷款和对地方政府债券的投资增加将会减缓风险加权资产（由于其风险权重较低）相对于总资产的增长速度，这 将有利于支持银行披露的资本充足率。 高级债券和次级债券 上述银行的高级债券评级与银行的发行人违约评级（‘A’级）一致，因为这些债券属于银行的无抵押非次级债务。二级资本工具次级债券（巴塞尔III合格资本工具）的评级是根 据惠誉的混合债券评级标准，并反映了我们对政府将提供支持以避免银行触发无法生存事件条款的预期。因此，锚定评级是银行的发行人违约评级。但是，由于发生无法生存事件时， 债券将强制全额减记，所以此类债券的评级是在发行人违约评级基础上下调两个子级。 子公司和分支机构 Amipeace Limited是香港中银集团投资有限公司全资拥有的特殊目的机构。Azure Orbit II International Finance Limited是由交通银行全资拥有的交银金融租赁有限责任公司（交银租赁；A/展望稳定）管理的境外特殊目的机构。ABCL Glory Capital Limited是由农银国际租赁有限公司（农银国际租赁）全资拥有的境外特殊目的机构，但由农银金融租赁有限公司（农银金融租赁）管理。农银国际租赁和农银金融租赁均为农 行的全资子公司。Inventive Global Investments Limited是农银国际控股有限公司（农银国际）的全资境外特殊目的机构，同时也是农行的全资子公司。所有特殊目的机构成立的目的都是为其各自的母公司进行境外债券的发 行业务。 作为全资子公司，惠誉预期上述特殊目的机构在出现债务偿付压力时，都将从其在中国境内的最终母公司获得非常强大的支持。事实上，Amipeace Limited目前发行的高级债券是由中国银行澳门分行提供的担保，而Azure Orbit II International Finance Limited发行的债券则是由交通银行澳门分行提供的担保。ABCL Glory Capital Limited和Inventive Global Investments Limited发行的高级债券均由农行香港分行提供担保。因此，这些债务的长期和短期评级分别来自其各自母公司的评级，即‘A’级和‘F1’。 评级敏感性 发行人违约评级、支持评级、支持评级底线 受评银行的发行人违约评级、支持评级和支持评级底线的任何调整都会与中央政府为这些银行提供支持的倾向或能力的变化紧密相关。整个金融系统持续快速的增长（包括非银金融机 构信贷规模的不断扩大）意味着国家的潜在债务水平也在持续上升，并可能导致国家支持银行的能力下降。 但是惠誉相信在中国的主权评级没有负面评级行动的情况下，相对于其他中资商业银行来说，政府对国有银行的支持减弱的可能性较小。交通银行在混合所有制改革计划中坚持国有控 股地位，但尚不清楚这对国家支持国有银行会产生什么影响。惠誉预计，只要这些银行仍然受到国家影响（包括受政府影响而提供信贷以支持公共政策），那么国家支持这些银行的倾 向就不会大幅降低。 生存力评级 资产质量目前是对这些银行生存力评级的关键影响因素。金融系统内的信贷仍持续增长，尽管经济不利条件减缓将有助于降低短期压力，但我们预计质量压力仍将持续。金融系统中的 风险已经逐渐移转至第二和第三梯队的银行，因此，在经济持续低迷的情况下，国有银行可能处于较有利的地位。 迹象显示监管部门加强执行更严格的风险管控规范，特别是影子银行活动监管方面，包括在宏观审慎评估内加入更广泛的信贷监测指标（如将理财产品纳入信贷范围内），这可能使管 理和透明度逐渐改善，并使监管机构也将能够更好的量化和管理系统性风险，惠誉认为这些改变可能有益于中国金融系统的信用状况。 如果惠誉认为国有银行的运营环境对评级的限制程度较以往降低，其生存力评级则可能上调。这可能反映在监管机构对抑制金融风险为优于增长目标的承诺更加明确、信贷增长的速度 放缓至更加可持续的水平、表外活动的减少或者惠誉对表外活动的担忧减轻（包括此类表外活动有更透明的信息披露等等）、惠誉相信披露的资产质量数据会保持稳定、或者银行的损 失吸收能力有所改善（增加风险缓冲资本，例如透过其他资本工具进行融资）和/或者银行的存款资金和流动性进一步加强。 这五家国有银行在上述部分方面已做出改善，比如已有迹象表明其信贷增长较为稳定。但是，若有更多资产减值，或者信贷因支持经济增长的政策措施而加速，这些改进是否会是否能 持续仍有待观察。 如果当局对维持稳定的意愿降低，并允许风险累积成为更严重的评级限制因素，例如表内和表外活动过度增长导致资本情况更加脆弱、资产质量的恶化降低了债务偿还能力、或资金和 流动性的压力加剧，这则可能导致银行生存力评级的下调。虽然大部分的金融机构都得益于中国政府管制形式的一般性支持，无论这种支持是与表内/外敞口相关，或者与稳健性限制 的严格定义相关，但国有银行都是最大的受益者。然而，如果政府的支持力度下降，生存力评级就会因为银行风险的进一步暴露而面临压力。 高级债券和次级债券 高级债券和次级债券的评级会随着发行银行的发行人违约评级的变动而调整。 子公司和分支机构 Amipeace Limited和Azure Orbit II International Finance Limited发行的计划评级将直接受中行和交行的发行人违约评级变动所影响，而ABCL Glory Capital Limited和Inventive Global Investments Limited发行的计划评级的任何变化则将与农行的发行人违约评级的变化直接相关。母行发行人违约评级的变化将反映出惠誉对中国政府全面及时支持中行、交行和农行的意愿 或能力的看法有所改变。 完整评级行动列表如下： 中国农业银行： -长期外币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期外币发行人违约评级确认为‘F1’ -支持评级确认为‘1’ -支持评级底线确认为‘A’ -生存力评级确认为‘bb’ -发行的150亿美元中期票据计划的评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的6亿元人民币、票息为4.15%、2017年到期的高级无抵押票据的评级确认为‘A’ -发行的4亿美元、票息为2.125%、2018年到期的高级无抵押票据的评级确认为‘A’ -发行的5亿美元、票息为2.75%、2020年到期的高级无抵押票据的评级确认为‘A’ ABCL Glory Capital Limited -发行的5亿美元、票息为2.5%、2021年到期的高级无抵押票据评级确认为‘A’ Inventive Global Investments Limited -发行的15亿美元中期票据计划的评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的5亿美元、票息为2.375%、2019年到期的高级无抵押票据的评级确认为‘A’ 中国银行： -长期外币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期外币发行人违约评级确认为‘F1’ -长期本币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期本币发行人违约评级确认为‘F1’ -支持评级确认为‘1’ -支持评级底线确认为‘A’ -生存力评级确认为‘bb’ -发行的高级无抵押存款证计划评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的高级无抵押欧元商业票据和存款证计划评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的高级无抵押中期票据计划评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的高级无抵押协议中期票据（BMTN）计划长期评级确认为‘A’ -发行的高级无抵押人民币票据（由中国银行台北分行发行）评级确认为‘A’/‘AA+ (twn)’ -发行的高级无抵押人民币票据（分别由中国银行伦敦分行、新加坡分行、悉尼分行、卢森堡分行、巴黎分行、阿布扎比分行、纽约分行及约翰内斯堡分行发行）评级确认为‘A’ -发行的高级无抵押美元票据（由中国银行香港分行、澳门分行、迪拜分行及新加坡分行发行）评级确认为‘A’ -发行的高级无抵押新加坡元票据（由中国银行新加坡分行发行）评级确认为‘A’ -发行的高级无抵押欧元票据（由中国银行匈牙利分行发行）评级确认为‘A’ -发行的高级无抵押欧元票据（由Bank of China (Luxembourg) S.A.发行，并由中国银行卢森堡分行提供担保）评级确认为‘A’ -发行的高级澳元无抵押票据（由中国银行悉尼分行发行）评级确认为‘A’ -发行的巴塞尔III合格二级资本工具次级债券评级确认为‘BBB+’ Amipeace Limited: -发行的高级无抵押、获担保的中期票据计划的评级确认为‘A’ -发行的3亿美元、票息为2.375%、将于2017年到期的担保票据评级确认为‘A’ -发行的3亿美元、票息为3.125%、将于2019年到期的担保票据评级确认为‘A’ 交通银行 -长期外币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期外币发行人违约评级确认为‘F1’ -支持评级确认为‘1’ -支持评级底线确认为‘A’ -生存力评级确认为‘bb-’ -交通银行香港分行发行的高级无抵押欧元中期票据计划（EMTN）及在此计划下发行的票据的评级确认为‘A’/‘F1’ -发行的高级无抵押人民币票据（由交通银行香港分行发行）的评级确认为‘A’ -发行的巴塞尔III合格二级资本工具次级债券评级确认为‘BBB+’ Azure Orbit II International Finance Limited: -发行的高级无抵押中期票据计划的评级确认为‘A’ -发行的5亿美元、票息为3.375%、将于2019年到期的高级无抵押票据评级确认为‘A’ -发行的3.85亿美元、票息为3.125%、将于2020年到期的高级无抵押票据评级确认为‘A’ -发行的1亿欧元、将于2018年到期的高级无抵押票据的评级确认为‘A’ 中国建设银行： -长期外币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期外币发行人违约评级确认为‘F1’ -长期本币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期本币发行人违约评级确认为‘F1’ -支持评级确认为‘1’ -支持评级底线确认为‘A’ -生存力评级确认为‘bb’ -发行的巴塞尔III合格二级资本工具次级债券评级确认为‘BBB+’ 中国工商银行： -长期外币发行人违约评级确认为‘A’；评级展望稳定 -短期外币发行人违约评级确认为‘F1’ -支持评级确认为‘1’ -支持评级底线确认为‘A’ -生存力评级确认为‘bb’ 联系人： 首席分析师 （工行、交行、农行） Grace Wu（胡月明） 高级董事 +852 2263 9919 惠誉国际评级有限公司 香港中环德辅道中68号 万宜大厦19楼 首席分析师（中行、建行） Katie Chen（陈冠如） 董事 +886 2 8175 7614 澳洲商惠誉有限公司台湾分公司 台北敦化北路205号13层1306室 第二分析师（中行、建行） Grace Wu（胡月明） 高级董事 +852 2263 9919 第二分析师（建行、交行） Jack Yuan（袁牧） 联席董事 +86 21 5097 3038 第二分析师（农行） Jaclyn Wang（王瑾） 联席董事 +86 21 5097 3189 评级委员会主席 Tim Roche 高级董事 +61 2 8256 0310 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 详情参见<a href="https://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com 注意：本新闻稿为中文译本。如有疑问，请以英文版本为准。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. 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