DUBAI Feb 7 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC : * ADIB 2012 net profit 1.49 billion dirhams versus 1.42

billion dirhams in 2011 * ADIB group 2012 net profit 1.2 billion dirhams versus 1.16

billion dirhams in 2011 * ADIB group 2012 provisions 802.3 million dirhams versus

821.1 million dirhams in 2011 * ADIB 2012 provisions 611.1 million dirhams versus 625 million

dirhams in 2011 * ADIB board recommends 2012 dividend of 0.254 dirhams per share