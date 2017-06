KØBENHAVN, 14. dec Nedenfor følger en oversigt over udviklingen på det danske aktiemarked og på udenlandske markeder kl. 17.00 dansk tid. * OMXC20.......................... 371,36 -2,4 pct. * Nordic top 30... ............... -1,8 pct. * FTSE Eurofirst 300 ............. -1,9 pct. * New York: Dow Jones Industrial ... -0,2 pct. * New York: Nasdaq Composite ....... -1,5 pct. GENERELT De amerikanske aktier åbnede lavere onsdag eftermiddag, da handlerne fokuserede på en faldende euro og frygt for stigende renter på italienske obligationer fortsatte. Herhjemme var der større aktiefald over hele linjen med A.P. Møller-Mærsk som den største taber i C20-indekset, mens Cimber Sterlings aktier blev overført til en særlig observationsliste, da mere end 50 pct. af selskabets egenkapital er tabt CARLSBERG (-2,6 pct.) Bryggeriet har med succes lanceret en række nye øl på det vigtige russiske marked. Det konkluderer Handelsbanken efter et møde med tyrkiske Efes, der er på vej til at blive Ruslands næststørste ølproducent efter Carlsberg. - Vi mødtes med Efes, som snart bliver Ruslands andetstørste bryggeri, når aftalen med Sabmiller går igennem (...) Selvom Carlsberg har mistet markedsandele i Rusland i 2011, noterer Efes sig, at Carlsbergs produktlanceringer faktisk har været ganske succesfulde, skrev analytiker i Handelsbanken, Casper Blom. DSV (-2,3 pct.) Det har overrasket transportkoncernen, at koncernen tager markedsandele i øjeblikket. Faktisk så meget at adm. direktør Jens Bjørn Andersen niver sig selv i armen. - Vi er i en meget fragmenteret industri, hvor selv de store spillere som DSV har en meget lille markedsandel. Det har været muligt for os at vokse hurtigere end markedet. Alt i alt har transportvolumenerne udviklet sig stabilt indtil videre i 2011, udtalte Jens Bjørn Andersen i et interview med CNN. VESTAS WIND SYSTEMS (-4,7 pct.) Selskabet skal levere fem stk. V90-2,0 MW-møller til et vindmølleprojekt i Souilly i nærheden af Verdun i Frankrig, og kunden er Enovos Luxembourg. Det fremgik af en meddelelse fra PR Newswire på den tyske hjemmeside Finanz Nachrichten onsdag. Der er tale om i alt 10 MW, og møllerne skal leveres i september 2012. Ordren er ikke bekræftet af Vestas. NORDEN (-2,8 pct.) I gennemsnit er der leveret fire-fem store tørlastskibe hver uge igennem hele 2011, og dermed er flåden vokset med rekordfart i år, vurderer shippinganalytiker Peter Sand fra shippingorganisationen Bimco. - I alt forventer Bimco 245 nye capesize-skibe leveret inden udgangen af året, skrev Peter Sand i et notat. PANDORA (-4,2 pct.) Smykkekæden planlægger at åbne en butik i shoppingcenteret Grand Arcade i Cambridge i Storbritannien. - Det tilstrømmende område tiltrækker kunder, der komplimenterer vores brand. Dette vil være Pandoras første stand-alone-butik i Cambridge, udtalte Pandoras detaildirektør Nigel Simpson ifølge Cambridge News. CIMBER STERLING (-6,0 pct.) Flyselskabets aktier er overført til en såkaldt observationsliste, fordi selskabet har meddelt, at mere end 50 pct. af selskabets egenkapital er tabt. Det oplyste Nasdaq OMX København onsdag. Cimber nedjusterede onsdag forventningen til driftsresultatet (EBIT) til minus 160-200 mio. kr. mod et tidligere forventet underskud i niveauet 20-60 mio. kr. RIAS (+10,1 pct.) Selskabet fordobler sit resultat til 10,9 mio. kr. efter regnskabsåret 2010/11. Omsætningen steg med 24,7 mio. til 248,1 mio. kr, hvilket svarer til en vækst på 11 pct. i forhold til samme periode af 2009/10. For regnskabsåret 2011/2012 forventer Rias et resultat før skat i intervallet 8-12 mio. kr. RTX TELECOM (+7,3 pct.) Selskabet har indgået en kontrakt med en global udbyder af PBX-systemer til en årlig kontraktværdi på 20-30 mio. kr.. Aftalen indgår som en del af RTX Telecoms allerede udmeldte forventninger til regnskabsåret 2011/12. Ved dobbeltklik på følgende koder kan oplysninger om den seneste markedsudvikling ses: - Kursbevægelser i OMXC20-papirer - Markedsoverblik inkl. volumen i styk - Top 10 stigninger i procent - Top 10 fald i procent - Top 10 efter omsætning - Top 10 efter antal handler (Reuters Finans)