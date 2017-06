KØBENHAVN, 18. jan Nedenfor følger en oversigt over udviklingen på det danske aktiemarked og på udenlandske markeder kl. 17.00 dansk tid. * OMXC20.......................... 406,97 +0,2 pct. * Nordic top 30... ............... +0,3 pct. * FTSE Eurofirst 300 ............. +0,0 pct. * New York: Dow Jones Industrial ... +0,5 pct. * New York: Nasdaq Composite ....... +0,8 pct. GENERELT De amerikanske aktier åbnede fladt efter afdæmpet begejstring for, at IMF planlægger at øge sine udlån til visse lande i eurozonen, mens finansielle aktier fik øgede stigninger ovenpå, at Goldman Sachs kvartalsrapport slog markedsforventningerne. Herhjemme stjal radio- og TV-producenten Bang & Olufsen opmærksomheden med fremlæggelsen af selskabets halvårsregnskab. Koncernen fik et resultat før skat på 41 mio. kr. i andet kvartal, hvilket var en stigning på 14 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Omsætningen var stort set uændret i forhold til året før og landede på 776 mio. kr. mod 7755 mio. kr. sidste år. BANG & OLUFSEN (+3,2 pct.) Selskabet oplever, at selskabets nye transportable musiksystem, Beolit 12, trækker nye kunder til i Danmark, hvor produktet er blevet lanceret i weekenden. Det sagde den Struer-baserede virksomheds adm. direktør, Tue Mantoni, til Reuters Finans efter andetkvartalsregnskabet i det skæve regnskabsår 2011/12 onsdag. VESTAS WIND SYSTEMS (-0,3 pct.) Vindmøllekoncernen er den mest populære udenlandske aktie blandt de private investorer hos internetbanken Nordnet i Finland, fremgik det af Nordnets rapport over det seneste kvartals udvikling, Investering i Norden, onsdag. I Sverige er Vestas også populær og kun overgået Northland Resources-aktien. TORM (-2,6 pct.) Rederiet er blevet enige med sine bankforbindelser om at forlænge den midlertidige henstand med betaling af afdrag på lån, oplyste rederiet i en investormeddelelse tirsdag aften. - Bankerne er fortsat positivt indstillet på en hurtig og gensidig acceptabel løsning, skrev Danske Bank, Danmarks Skibskredit og Nordea i en fælles udtalelse. CIMBER STERLING (-3,3 pct.) Flyselskabet får brug for frisk kapial snart, og vilkår for et kommende salg af nye aktier ventes offentliggjort i løbet af få uger. Det fremgik af en analyse foretaget af Aktieinfo, der har skrevet analysen efter anmodning fra Cimber Sterling. Aktieinfo har således også modtaget betaling for at udarbejde analysen, fremgår det. Ved dobbeltklik på følgende koder kan oplysninger om den seneste markedsudvikling ses: - Kursbevægelser i OMXC20-papirer - Markedsoverblik inkl. volumen i styk - Top 10 stigninger i procent - Top 10 fald i procent - Top 10 efter omsætning - Top 10 efter antal handler (Reuters Finans)