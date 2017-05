Aug 26 (Infostrada Sports) - Results from the World championships Women's 800m Heats on Wednesday Heat 1 1. Maryna Arzamasova (Belarus) 1:58.69 Q 2. Lynsey Sharp (Britain) 1:58.98 Q 3. Caster Semenya (South Africa) 1:59.59 Q 4. Nataliia Lupu (Ukraine) 1:59.62 Q 5. Christina Hering (Germany) 2:00.36 Q 6. Molly Ludlow (U.S.) 2:00.70 Q 7. Tintu Luka (India) 2:00.95 8. Aye Aye Aung (Myanmar) 2:37.51 Heat 2 1. Eunice Jepkoech Sum (Kenya) 1:59.67 Q 2. Olha Lyakhova (Ukraine) 1:59.92 Q 3. Sifan Hassan (Netherlands) 1:59.94 Q 4. Renelle Lamote (France) 2:00.20 Q 5. Charline Mathias (Luxembourg) 2:01.36 6. Flavia De Lima (Brazil) 2:01.76 7. Habitam Alemu (Ethiopia) 2:03.19 Heat 3 1. Rababe Arafi (Morocco) 2:00.37 Q 2. Fiona Benson (Canada) 2:00.53 Q 3. Brenda Martinez (U.S.) 2:00.54 Q 4. Angela Smit (New Zealand) 2:00.62 Q 5. Yevgeniya Subbotina (Russia) 2:01.50 6. Zhao Jing (China) 2:03.08 7. Donna Koniel (Papua New Guinea) 2:12.51 . Amela Terzic (Serbia) DNS Heat 4 1. Sofia Ennaoui (Poland) 2:01.16 Q 2. Rose Mary Almanza (Cuba) 2:01.33 Q 3. Lucia Klocova (Slovakia) 2:01.35 Q 4. Janeth Jepkosgei Busienei (Kenya) 2:01.40 5. Simoya Campbell (Jamaica) 2:01.43 6. Esther Guerrero (Spain) 2:02.64 7. Ciara Everard (Ireland) 2:03.98 Heat 5 1. Fabienne Kohlmann (Germany) 2:01.42 Q 2. Joanna Jozwik (Poland) 2:01.62 Q 3. Shelayna Oskan-Clarke (Britain) 2:01.72 Q 4. Natoya Goule (Jamaica) 2:02.37 5. Deborah Rodriguez (Uruguay) 2:02.46 6. Noel Yarigo (Benin) 2:02.48 7. Alysia Johnson Montano (U.S.) 2:09.57 8. Andrea Foster (Guyana) 2:17.39 Heat 6 1. Melissa Bishop (Canada) 2:00.23 Q 2. Selina Buechel (Switzerland) 2:00.25 Q 3. Malika Akkaoui (Morocco) 2:00.37 Q 4. Jenny Meadows (Britain) 2:00.70 Q 5. Anita Hinriksdottir (Iceland) 2:01.01 6. Anastasiya Tkachuk (Ukraine) 2:01.07 7. Margaret Nyairera Wambui (Kenya) 2:03.52