Aug 26 (Infostrada Sports) - Results from the World championships Women's 3000m Steeplechase Final on Wednesday 1. Hyvin Kiyeng Jepkemoi (Kenya) 9:19.11 2. Habiba Ghribi (Tunisia) 9:19.24 3. Gesa Felicitas Krause (Germany) 9:19.25 4. Sofia Assefa (Ethiopia) 9:20.01 5. Emma Coburn (U.S.) 9:21.78 6. Hiwot Ayalew (Ethiopia) 9:24.27 7. Virginia Nyambura (Kenya) 9:26.21 8. Lalita Babar (India) 9:29.64 9. Stephanie Garcia (U.S.) 9:31.06 10. Salima El Ouali Alami (Morocco) 9:32.15 11. Ruth Chebet (Bahrain) 9:33.41 12. Colleen Quigley (U.S.) 9:34.29 13. OEzlem Kaya (Turkey) 9:34.66 14. Fadwa Sidi Madane (Morocco) 9:41.45 15. Roseline Chepngetich (Kenya) 9:46.08