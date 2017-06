TABLE-Thomson Reuters reference rates for India gilts

Jun 2 The Thomson Reuters benchmark rates for Indian gilts at 1215 IST (0645 GMT) Friday follow: ------------------ ----- --------- ----------- ------ Security Name Tenor Price Yield Year Range Range to Mat. ------------------ ----- --------- ----------- ------ 31/08/17 (Tbill) 3M 98.52/54 6.290/6.240 0.25 30/11/17 (Tbill) 6M 96.98/02 6.380/6.310 0.49 07.83 pct GOI