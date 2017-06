Nov 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in October of 2012 as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in October RANK VEHICLE OCTOBER LAST YR % CHNG 1 Ford F-Series P/U 56,497 52,511 +7.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 38,739 36,656 +5.7 3 Toyota Camry 29,926 22,043 +35.8 4 Honda Accord 28,349 22,589 +25.5 5 Dodge Ram P/U 25,222 21,037 +19.9 6 Nissan Altima 24,623 21,838 +12.8 7 Toyota Corolla 20,949 16,244 +29.0 8 Honda Civic 20,687 16,173 +27.9 9 Honda CR-V 20,205 19,326 +4.5 10 Ford Escape 19,832 19,046 +4.1 11 Chevrolet Cruze 19,121 14,295 +33.8 12 Ford Focus 18,320 12,386 +47.9 13 Toyota Prius 16,774 11,008 +52.4 14 Hyundai Sonata 16,773 18,192 -7.8 15 Chevrolet Equinox 15,387 15,108 +1.8 16 GMC Sierra P/U 14,568 13,362 +9.0 17 Hyundai Elantra 14,512 13,000 +11.6 18 Ford Explorer 13,538 11,987 +12.9 19 Volkswagen Jetta 13,476 13,059 +3.2 20 Kia Optima 12,948 8,616 +50.3 Top 20 selling vehicles in U.S. through October RANK VEHICLE 2012 2011 % CHNG 1 Ford F-Series P/U 520,230 468,899 +10.9 2 Toyota Camry 344,714 251,564 +37.0 3 Chevy Silverado-C/K P/U 336,939 333,092 +1.2 4 Honda Accord 276,196 203,603 +35.7 5 Nissan Altima 258,663 222,392 +16.3 6 Honda Civic 254,716 183,557 +38.8 7 Toyota Corolla 243,652 203,135 +19.9 8 Dodge Ram P/U 238,815 199,010 +20.0 9 Honda CR-V 233,586 180,361 +29.5 10 Ford Escape 219,907 206,896 +6.3 11 Ford Fusion 206,855 206,533 +0.2 12 Ford Focus 205,006 149,701 +36.9 13 Toyota Prius 200,114 104,251 +92.0 14 Chevrolet Cruze 199,721 201,819 -1.0 15 Hyundai Sonata 192,119 192,953 -0.4 16 Chevrolet Malibu 189,094 181,505 +4.2 17 Chevrolet Equinox 182,249 160,143 +13.8 18 Hyundai Elantra 167,087 160,922 +3.8 19 Chevrolet Impala 148,547 150,104 -1.0 20 Toyota RAV4 145,103 106,800 +35.9