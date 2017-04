June 3 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. through May of 2013 as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in May RANK VEHICLE MAY LAST YR % CHNG 1 Ford F-Series P/U 71,604 54,836 +30.6 2 Chevy Silverado-C/K P/U 43,283 34,555 +25.3 3 Toyota Camry 39,216 39,571 -0.9 4 Honda Accord 33,218 29,737 +11.7 5 Nissan Altima 31,940 22,690 +40.8 6 Dodge Ram P/U 31,672 26,040 +21.6 7 Honda Civic 30,268 33,490 -9.6 8 Ford Fusion 29,553 26,857 +10.0 9 Ford Escape 29,123 23,077 +26.2 10 Toyota Corolla 27,997 31,847 -12.1 11 Honda CR-V 27,298 25,186 +8.4 12 Ford Focus 27,186 24,769 +9.8 13 Hyundai Elantra 25,090 18,877 +32.9 14 Toyota Prius 23,522 21,477 +9.5 15 Chevrolet Cruze 23,055 19,613 +17.5 16 Chevrolet Equinox 22,918 20,238 +13.2 17 Toyota RAV4 20,780 19,248 +8.0 18 Hyundai Sonata 20,194 20,765 -2.7 19 Chevrolet Malibu 18,899 29,579 -36.1 20 Nissan Rogue 17,333 11,977 +44.7 Top 20 selling vehicles in U.S. through May RANK VEHICLE 2013 2012 % CHNG 1 Ford F-Series P/U 299,477 246,116 +21.7 2 Chevy Silverado-C/K P/U 199,327 160,942 +23.9 3 Toyota Camry 171,756 181,796 -5.5 4 Honda Accord 155,183 126,254 +22.9 5 Nissan Altima 140,883 135,289 +4.1 6 Dodge Ram P/U 140,675 114,630 +22.7 7 Ford Fusion 136,833 112,416 +21.7 8 Toyota Corolla 132,514 125,079 +5.9 9 Honda Civic 128,980 135,082 -4.5 10 Ford Escape 127,932 98,667 +29.7 11 Honda CR-V 119,191 123,400 -3.4 12 Ford Focus 111,641 110,237 +1.3 13 Hyundai Elantra 104,081 80,114 +29.9 14 Chevrolet Equinox 102,752 90,097 +14.0 15 Chevrolet Cruze 100,818 94,901 +6.2 16 Toyota Prius 99,135 107,504 -7.8 17 Chevrolet Malibu 89,812 110,035 -18.4 18 Hyundai Sonata 83,556 96,481 -13.4 19 Toyota RAV4 80,734 74,309 +8.6 20 Ford Explorer 79,714 61,699 +29.2