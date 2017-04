Oct 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the United States in September as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in September RANK VEHICLE SEPTEMBER LAST YR PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 59,863 60,456 -1.0 2 Chevy Silverado-C/K P/U 50,176 32,506 +54.4 3 Ram P/U 36,612 28,145 +30.1 4 Honda Accord 32,956 25,176 +30.9 5 Toyota Camry 28,507 31,871 -10.6 6 Honda CR-V 23,722 21,439 +10.6 7 Toyota RAV4 22,724 15,928 +42.7 8 Honda Civic 22,263 22,983 -3.1 9 Ford Escape 21,718 22,607 -3.9 10 Ford Fusion 21,693 19,972 +8.6 11 Nissan Altima 21,675 21,221 +2.1 12 Toyota Corolla 20,530 23,251 -11.7 13 Hyundai Elantra 18,848 19,691 -4.3 14 Chevrolet Cruze 18,415 12,730 +44.7 15 Chevrolet Equinox 17,266 15,443 +11.8 16 Nissan Rogue 17,229 11,353 +51.8 17 GMC Sierra P/U 16,763 13,438 +24.7 18 Ford Focus 15,397 16,733 -8.0 19 Chevrolet Malibu 15,186 14,487 +4.8 20 Hyundai Sonata 14,918 13,872 +7.5 Top 20 selling vehicles in U.S. through September RANK VEHICLE 2014 2013 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 557,037 559,506 -0.4 2 Chevy Silverado-C/K P/U 382,153 360,775 +5.9 3 Toyota Camry 334,978 318,990 +5.0 4 Ram P/U 319,868 262,787 +21.7 5 Honda Accord 304,382 282,102 +7.9 6 Toyota Corolla 258,805 233,547 +10.8 7 Nissan Altima 256,935 249,518 +3.0 8 Honda Civic 253,430 253,561 -0.1 9 Honda CR-V 241,015 229,082 +5.2 10 Ford Fusion 240,585 226,293 +6.3 11 Ford Escape 230,162 228,290 +0.8 12 Chevrolet Cruze 208,114 195,775 +6.3 13 Toyota RAV4 202,069 160,242 +26.1 14 Chevrolet Equinox 184,805 185,420 -0.3 15 Hyundai Elantra 176,403 194,593 -9.3 16 Ford Focus 176,156 188,654 -6.6 17 Toyota Prius 165,490 186,756 -11.4 18 Hyundai Sonata 164,934 152,702 +8.0 19 Nissan Rogue 154,568 124,669 +24.0 20 Chevrolet Malibu 148,574 154,950 -4.1 (Compiled by Geetha Panchaksharam in Bangalore)