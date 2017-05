April 3 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in March as reported by the automakers and ranked by total units. RANK VEHICLE Mar-17 Mar-16 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 81,330 73,884 +10.1 2 Ram P/U 46,384 43,647 +6.3 3 Chevy Silverado-C/K P/U 42,410 47,966 -11.6 4 Nissan Rogue 39,512 27,713 +42.6 5 Toyota Camry 35,648 36,991 -3.6 6 Honda CR-V 32,872 36,730 -10.5 7 Toyota Corolla 32,707 34,215 -4.4 8 Toyota RAV4 32,027 29,045 +10.3 9 Honda Civic 31,520 32,855 -4.1 10 Nissan Altima 28,511 34,856 -18.2 11 Ford Escape 28,113 28,521 -1.4 12 Honda Accord 26,824 30,523 -12.1 13 Hyundai Elantra 25,063 17,505 +43.2 14 Chevrolet Equinox 22,671 21,480 +5.5 15 Nissan Sentra 21,960 26,201 -16.2 16 Jeep Grand Cherokee 20,374 16,693 +22.1 17 Ford Explorer 20,232 21,605 -6.4 18 Ford Fusion 18,759 29,675 -36.8 19 Chevrolet Cruze 18,607 9,881 +88.3 20 GMC Sierra P/U 18,460 21,548 -14.3 Top 20 selling vehicles in U.S. through March. RANK VEHICLE YTD 2017 YTD 2016 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 205,281 186,121 +10.3 2 Chevy Silverado-C/K P/U 128,467 128,965 -0.4 3 Ram P/U 119,199 113,298 +5.2 4 Nissan Rogue 101,421 69,036 +46.9 5 Honda CR-V 94,057 71,188 +32.1 6 Toyota Camry 83,459 96,245 -13.3 7 Honda Civic 81,654 87,303 -6.5 8 Toyota Corolla 81,435 88,486 -8.0 9 Toyota RAV4 80,533 76,122 +5.8 10 Ford Escape 76,338 71,594 +6.6 11 Nissan Altima 73,985 85,332 -13.3 12 Honda Accord 69,815 77,073 -9.4 13 Chevrolet Equinox 62,709 59,879 +4.7 14 Jeep Grand Cherokee 56,600 47,658 +18.8 15 Ford Explorer 54,671 55,885 -2.2 16 Hyundai Elantra 54,202 39,363 +37.7 17 Chevrolet Cruze 53,923 37,241 +44.8 18 Nissan Sentra 51,414 62,944 -18.3 19 Ford Fusion 50,786 74,994 -32.3 20 GMC Sierra P/U 49,810 51,131 -2.6 (Compiled by Bengaluru Newsroom)