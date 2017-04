Oct 1 The following are the 20 top-selling vehicles in the U.S. in September as reported by the automakers and ranked by total units. Top 20 selling vehicles in U.S. in September RANK VEHICLE SEPTEMBER LAST YR PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 60,456 55,077 +9.8 2 Chevy Silverado-C/K P/U 32,506 36,425 -10.8 3 Toyota Camry 31,871 34,252 -7.0 4 Ram P/U 28,145 25,973 +8.4 5 Honda Accord 25,176 29,182 -13.7 6 Toyota Corolla 23,251 23,026 +1.0 7 Honda Civic 22,983 21,546 +6.7 8 Ford Escape 22,607 23,148 -2.3 9 Honda CR-V 21,439 22,268 -3.7 10 Nissan Altima 21,221 24,448 -13.2 11 Ford Fusion 19,972 12,300 +62.4 12 Hyundai Elantra 19,691 18,305 +7.6 13 Ford Focus 16,733 19,736 -15.2 14 Toyota RAV4 15,928 13,796 +15.5 15 Toyota Prius 15,890 18,932 -16.1 16 Chevrolet Equinox 15,443 15,835 -2.5 17 Jeep Grand Cherokee 14,906 12,539 +18.9 18 Chevrolet Malibu 14,487 11,188 +29.5 19 Hyundai Sonata 13,872 17,332 -20.0 20 Ford Explorer 13,655 13,453 +1.5 Top 20 selling vehicles in U.S. through September RANK VEHICLE 2013 2012 PCT CHNG 1 Ford F-Series P/U 559,506 463,733 +20.7 2 Chevy Silverado-C/K P/U 360,775 298,200 +21.0 3 Toyota Camry 318,990 314,788 +1.3 4 Honda Accord 282,102 247,847 +13.8 5 Ram P/U 262,787 213,593 +23.0 6 Honda Civic 253,561 234,029 +8.3 7 Nissan Altima 249,518 234,040 +6.6 8 Toyota Corolla 233,547 222,703 +4.9 9 Honda CR-V 229,082 213,381 +7.4 10 Ford Escape 228,290 200,075 +14.1 11 Ford Fusion 226,293 194,165 +16.5 12 Chevrolet Cruze 195,775 180,600 +8.4 13 Hyundai Elantra 194,593 152,575 +27.5 14 Ford Focus 188,654 186,686 +1.1 15 Toyota Prius 186,756 183,340 +1.9 16 Chevrolet Equinox 185,420 166,862 +11.1 17 Toyota RAV4 160,242 134,167 +19.4 18 Chevrolet Malibu 154,950 179,465 -13.7 19 Hyundai Sonata 152,702 175,346 -12.9 20 Ford Explorer 135,847 113,655 +19.5