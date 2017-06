March 9 Quarter-final results at the All England badminton championships in Birmingham on Friday (prefix denotes seeding, * new result) Men's singles * 1-Lee Chong Wei (Malaysia) beat Dionysius Hayom Rumbaka (Indonesia) 21-9 21-11 * 7-Kenichi Tago (Japan) beat 3-Chen Long (China) 22-24 21-12 21-14 2-Lin Dan (China) beat Taufik Hidayat (Indonesia) 21-18 21-8 8-Lee Hyun-il (South Korea) beat Daren Liew (Malaysia) 21-15 21-13 Women's singles * 1-Wang Yihan (China) beat 5-Tine Baun (Denmark) 19-21 25-23 21-9 * 3-Wang Shixian (China) beat 6-Jiang Yanjiao (China) 21-18 21-10 7-Li Xuerui (China) beat 4-Saina Nehwal (India) 21-13 23-21 Tzu Ying Tai (Taiwan) beat Sung Ji-hyun (South Korea) 20-22 21-14 21-14 (Compiled by Dave Thompson, editing by Tom Pilcher; dave.thompson@thomsonreuters.com +44 207 542 7933; Reuters messenger: dave.thompson.reuters.com@reuters.net; Please double click on the newslink for more badminton)