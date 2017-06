MILANO, 12 gennaio Il mondo della banche cooperative e popolari si associa alle istanze di tutto il sistema bancario italiano, rappresentato dall'Abi, critiche nei confronti delle regole sulle ricapitalizzazioni definite dall'Eba e considerate penalizzanti per gli istituti italiani, auspicando sulla questione un appoggio anche di Banca d'Italia e del Governo.

"La posizione del'Abi è chiarissima e noi ci ritroviamo perfettamente", ha detto Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare e di Assopopolari nel corso di un incontro organizzato dall'Associazione delle banche popolari e della Bcc.

"Credo e spero che anche il nostro organo di vigilanza e il governo facciamo proprie quelle che sono legittime riserve e considerazioni", ha aggiunto.

Per il presidente di Assopopolari "è giusto che ci siano delle regole ma bisogna evitare che abbiano effetti prociclici".

"Vediamo e osserviamo la realtà e pensiamo che forse qualche regole andrebbe modificata" ha proseguito.

L'Abi ieri ha ribadito le critiche alle decisioni dell'Eba sulla richieste di ricapitalizzazione delle banche italiane ritenendole "discutibili nel metodo, nel merito e nella tempistica".

In linea con quanto detto più volte dall'Associazione bancaria italiana, Fratta Pasini ha sottolineato la non omogeneità dell'applicazione dei criteri di determinazione delle attività ponderate per il rischio tra i diversi paesi europei e il carattere prociclico delle richieste di rafforzamento patrimoniale che frenano l'attivià di erogazione del credito all'economia reale.

"Non ci sono problemi di continuità per le nostre banche. Certo è che si impongono una serie di politiche molto restrittive e attente sul credito all'economia reale", sostiene Fratta Pasini.

"Non c'è niente di drammatico alle porte ma c'è un'attività bancaria che subisce gli effetti di questa situazione e introduce ulteriore elementi recessivi all'economia reale anziché contrastrali", ribadisce.

E questo, prosegue, proprio in un momento in cui le misure sulla liquidità da parte della Bce iniziano ad avere effetti positivi sul mercato della raccolta bancaria.

"Dobbiamo ragionare sul fatto che il sistema bancario italiano non riesce ad accedere ai mercati internazionali. Anche le banche che soddisfano i requisiti dell'Eba non riescono ad accedere ai mercati internazionali. Questo aumenta la concorrenza sul mercato interno della raccolta, fa salire i costi e dunque i tassi che vengono applicati alla clientela", dice.

"I provvedimenti vanno tutti nella direzione giusta, tranne, a nostro avviso, quelli presi dall'Eba che rischia di avere l'effetto di acuire gli effetti recessivi invece di contrastarli", conclude.

L'Eba ha chiesto a 71 banche europee di aumentare il capitale con un core tier 1 del 9% e di costituire un buffer aggiuntivo di capitale per reggere l'impatto di eventuali perdite nei portafogli di titoli di debito dell'area euro.

In Italia devono ricapitalizzare, oltre a Unicredit (che ha già lanciato un aumento di capitale per 7,5 miliardi), anche Mps , Banco Popolare e Ubi per oltre 15 miliardi in totale.

(Andrea Mandalà)

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia