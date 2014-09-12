BRIEF-CONVENE SECURES $68 MLN IN SERIES C FUNDING
* CONVENE - BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS IS CO-LEADING SERIES C FUNDING ROUND FOR CONVENE
Sept 12 Bank Of China Ltd
* Says gets banking regulator's approval to issue up to 400 million preference shares overseas
Source text in Chinese: bit.ly/1uyPyhq
Further company coverage: (Reporting by Hong Kong and Singapore newsrooms)
* CONVENE - BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS IS CO-LEADING SERIES C FUNDING ROUND FOR CONVENE
* CI FINANCIAL CORP- AMENDS NOTICE TO INCREASE NUMBER OF COMMON SHARES THAT MAY BE PURCHASED FROM 10 MILLION TO 12.5 MILLION BY WAY OF NORMAL COURSE ISSUER BID