АМСТЕРДАМ, 25 апр (Рейтер) - Нидерланды назначили
правительственные выборы на 12 сентября 2012 года, открыв дорогу
нескольким месяцам политической и экономической неопределенности
после раскола в правительстве страны из-за разногласий
касательно бюджетных сокращений, необходимых для выполнения
строгих правил Евросоюза.
Пятая по величине экономика еврозоны, до недавних пор
считавшаяся наиболее стабильной, оказалась в самом эпицентре
политического кризиса в понедельник, после того как нынешнее
правительство потеряло поддержку самого главного сторонника,
став жертвой растущего противостояния жестким бюджетным
требованиям Евросоюза.
Финансовые рынки вновь вдались в панику из-за неспособности
одной из немногих европейских стран с наивысшим кредитным
рейтингом "ААА" одобрить те же самые меры по сокращению дефицита
бюджета, которые предъявлялись и другим странам.
Доходность гособлигаций Нидерландов резко упала в
понедельник, однако, снова начала стремительно расти на фоне
заявлений инвесторов о том, что экономика страны по-прежнему
довольно сильная.
У уходящего правительства теперь есть меньше недели, чтобы
заручиться поддержкой программы бюджетных мер, которую оно
должно представить Европейской Комиссии. Премьер-министр
Нидерландов Марк Рютте представит последний план по бюджету
перед парламентом в среду.
"Если партиям удастся договориться о достаточных мерах,
долговые рынки отреагируют положительно", - сказал Уолтер
Лиринг, аналитик долгового рынка из нидерландского частного
банка Theodoor Gilissen.
"Если же нет, и страна будет находиться в вакууме до самых
выборов, давление на процентные ставки и высший кредитный
рейтинг, вероятно, снова возрастет".
Крупнейшие оппозиционные партии отказались поддержать
программу сокращения бюджетного дефицита объемом в 14-16
миллиардов евро, представленную премьер-министром, отметив, что
попытка выполнить требования ЕС по сокращению дефицита до 3
процентов ВВП приведет к экономической каторге.
Европейские лидеры столкнулись с волной неприятия жестких
мер экономии, которые, по мнению некоторых экономистов,
необходимы для решения долгового кризиса региона, уже
поглотившего Грецию, Ирландию и Потругалию, обратившихся за
дополнительной финансовой поддержкой.
Международный валютный фонд (МВФ) предостерег Европу от
слишком серьезных и слишком быстрых сокращений расходов, которые
приведут к спаду экономического роста.
Политический кризис Нидерландов разворачивается наряду с
выборами во Франции, где избиратели показали, что могут
предпочесть рост жестким экономическим мерам, отдав большинство
голосов за социалистического кандидата Франсуа Олланда, а не за
консервативного президента Николя Саркози, во втором туре
выборов 6 мая.
Глава Европейского Центробанка Марио Драги, отвечая на
вопрос о проблемах в Нидерландах, сообщил, что еврозона "должна
продолжать быть надежным регионом, поддерживающим ценовую и
налогово-бюджетную стабильность и рост".