MILANO, 2 gennaio Piazza Affari arriva al giro di boa della prima seduta dell'anno con il segno più ma con scambi ridotti al lumicino, complice anche la chiusura dei mercati londinesi e americani.

Intorno alle 12,20 il FTSE Mib sale dell'1,32% dopo aver perso nel 2011 un quarto circa del suo valore, l'AllShare guadagna l'1,3% e lo Star lo 0,73%. I volumi sono inferiori ai 290 milioni di euro.

* In luce TERNA (+4,5%) dopo che l'Autorità per l'energia e il gas ha approvato i nuovi piani tariffari per il quadriennio 2012-2015, che per la società prevedono un aumento del rendimento dal 6,9% attuale al 7,4% per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2011 e dell'8,4% per quelli fatti dal primo gennaio 2012.. Positive anche ENEL , HERA, IREN. Mediobanca sottolinea che le nuove tariffe sono migliori di quanto non emergesse dalla documentazione precedente, anche se la visione sul settore si fa più prudente incorporando gli effetti della Robin tax e del difficile contesto economico.

* Bene i settori bancario e assicurativo, con GENERALI in rialzo del 3%, INTESA SP del 2%. Brilla MPS in vista dell'arrivo di Fabrizio Viola come direttore generale, mentre scende POP EMILIA, che perde così il suo AD..

* In lieve rialzo FIAT, FIAT INDUSTRIAL ed EXOR in linea con il settore auto europeo, in attesa questa sera dei dati sulle immatricolazioni di dicembre in Italia.

* Tonica FONDIARIA SAI con un rialzo del 4% circa, in linea con la controllata MILANO ASSICURAZIONI, mentre continua a non fare prezzo la capofila PREMAFIN dopo il rally di venerdì. Il mercato ragiona sulle indiscrezioni relative all'ingresso di nuovi soci nel gruppo e a una possibile integrazione di FonSai con UNIPOL, che sale del 2,8%. Finchè la situazione non è più chiara il giudizio su Fondiaria resta "reduce", commenta in una nota Banca Akros.

* La matricola De' Longhi Clima (DelClima) non riesce a fare prezzo nel giorno del debutto in borsa restando in asta di volatilità. Il prezzo bid si attesta a 0,97 euro, contro gli 0,65 del prezzo di riferimento.

La controllante De' Longhi sale intanto del 6%.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

** AZIONARIO ITALIANO ** I prezzi delle azioni trattate sul mercato telematico italiano possono essere visualizzati con un doppio click sui seguenti codici ........

Market statistics................................ 20 maggiori rialzi (in percentuale).............. 20 maggiori ribassi (in percentuale).............

Indice FTSE IT Allshare Indice FTSE Mib....... Indice FTSE Italia Star Indice FTSE Italia Mid Cap... Indice FTSE Italia Small Cap Indice FTSE Italia Micro Cap. Guida per azionario Italia....

** DERIVATI DI BORSA ** Futures su FTSE Mib..........<0#IFS:> Mini FTSE Mib.................<0#IFM:> Guida a futures e opzioni.... Guida a opzioni..............

** BORSE EUROPEE ** Commento su titoli europei ........ Speed guide borse europee.......... Indici pan europei ........ Dati analitici paneuropei... Indice FTSEurofirst 300.......... Indice Stoxx..................... Indice Eurostoxx................. Maggiori rialzi/ribassi settori Stoxx ........ Maggiori rialzi/ribassi settori Eurostoxx..... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Stoxx....... 10 maggiori rialzi/ribassi titoli Euro Stoxx.. 25 maggiori rialzi europei......... 25 maggiori ribassi europei........ 25 titoli più attivi in valore .... Guida a informazioni Reuters ....... Guida a azionario .................. Chain degli indici italiani