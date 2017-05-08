BRIEF-Cadila Healthcare says Zydus gets final USFDA approval for diflunisal tablets
* Says Zydus gets final approval from USFDA for diflunisal tablets
May 8 AAP IMPLANTATE AG:
* MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD PLAN SHARE BUYBACK TO PARTIALLY DISTRIBUTE PROCEEDS FROM THE SALE OF AAP BIOMATERIALS GMBH
* IT IS INTENDED WITHIN SHARE BUYBACK TO PURCHASE UP TO 2.4 MILLION SHARES OF COMPANY FROM SHAREHOLDERS FOR A MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE (INCLUDING INCIDENTAL COSTS) OF UP TO EUR 3.5 MILLION
* BASED ON CURRENT SHARE PRICE LEVEL OF AAP SHARE IT IS INTENDED WITHIN SHARE BUYBACK TO PURCHASE UP TO 2.4 MILLION SHARES OF COMPANY FROM SHAREHOLDERS FOR A MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE OF UP TO EUR 3.5 MILLION
* AGAINST BACKGROUND OF INTENDED SHARE BUYBACK MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD WILL NEITHER PROPOSE A DIVIDEND PAYMENT NOR A CAPITAL DECREASE TO ANNUAL GENERAL MEETING TAKING PLACE ON 16 JUNE 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Says Zydus gets final approval from USFDA for diflunisal tablets
* Novartis says rth258 (brolucizumab) demonstrates robust visual gains in namd patients with a majority on a 12-week injection interval