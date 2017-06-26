BRIEF-Shenzhou Yiqiao Information Service scraps Qinghai enterprise big data service industry fund
June 27Shenzhou Yiqiao Information Service Co Ltd :
June 26 Ablynx NV:
* ABLYNX INITIATES A SINGLE AND MULTIPLE DOSE PHASE I STUDY OF CAPLACIZUMAB IN HEALTHY JAPANESE SUBJECTS
* ABLYNX INITIATES A SINGLE AND MULTIPLE DOSE PHASE I STUDY OF CAPLACIZUMAB IN HEALTHY JAPANESE SUBJECTS
* TO COMPARE PHARMACOKINETIC (PK) AND PHARMACODYNAMIC (PD) PROFILES OF CAPLACIZUMAB IN JAPANESE AND CAUCASIAN SUBJECTS
* TO EVALUATE IMMUNOGENICITY OF CAPLACIZUMAB IN JAPANESE SUBJECTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
June 27Shenzhou Yiqiao Information Service Co Ltd :
* EUROPEAN COMMISSION (EC) APPROVES ALMIRALL'S SKILARENCE FOR MODERATE-TO-SEVERE CHRONIC PLAQUE PSORIASIS