BRIEF-Neopost renews its revolving credit facility
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
May 18 ADDNODE
* ADDNODE GROUP ACQUIRES SOFTWARE COMPANY CANELLA AND STRENGTHENS ITS POSITION IN WELFARE AND PHARMACY SOLUTIONS
* ADDNODE GROUP HAS ACQUIRED SWEDISH SOFTWARE COMPANY CANELLA, WHICH DEVELOPS SOLUTIONS FOR NORDIC PHARMACY AND WELFARE MARKET
* COMPLETION WILL TAKE PLACE ON JUNE 1, 2017 AND CANELLA WILL BE PART OF ADDNODE GROUP'S PROCESS MANAGEMENT BUSINESS AREA.
* N CONNECTION WITH ACQUISITION, ADDNODE GROUP'S NORWEGIAN SUBSIDIARY PHARMASOLUTIONS AS WILL ALSO CHANGE ITS NAME TO CANELLA AS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
* Freedom Leaf - On June 12, 2017, Charles Grigsby resigned as co's Chief Financial Officer Source text: (http://bit.ly/2rMrlwB) Further company coverage: