May 11 ADLER MODEMAERKTE AG:
* Q1 GROSS PROFIT IMPROVED FROM EUR 50.5 MILLION TO EUR 52.7
MILLION
* AS IS TYPICALLY CASE WITH ITS BUSINESS MODEL, ADLER WILL
ALSO NOT BEGIN TO GENERATE A PROFIT IN 2017 UNTIL SECOND HALF OF
FINANCIAL YEAR
* Q1 EBITDA IMPROVED SIGNIFICANTLY FROM EUR -16.6 MILLION IN
PREVIOUS YEAR TO EUR -12.5 MILLION.
* Q1 REVENUE BY 3.2 PERCENT TO EUR 108.7 MILLION VERSUS EUR
105.3 MILLION YEAR AGO
* EBIT ALSO INCREASED SIGNIFICANTLY FROM EUR -20.6 MILLION
IN PREVIOUS YEAR TO EUR -16.7 MILLION IN Q1 2017
* FORECAST FOR FULL YEAR 2017 CONFIRMED
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(Gdynia Newsroom)