BRIEF-TMG states formal objection to Talpa offer
* STRATEGY INCLUDES CERTAIN GOOD ELEMENTS BUT DOES NOT PAY ATTENTION TO DIFFICULT MARKET ENVIRONMENT REGARDING CORE ACTIVITIES OF TMG AND ITS EXECUTION RISKS
May 8 AIXTRON SE
* OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS HAS QUALIFIED FIRST OF MULTIPLE AIX G5 C PLANETARY SYSTEMS FOR MANUFACTURING OF GAN (GALLIUM NITRIDE) LEDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* STRATEGY INCLUDES CERTAIN GOOD ELEMENTS BUT DOES NOT PAY ATTENTION TO DIFFICULT MARKET ENVIRONMENT REGARDING CORE ACTIVITIES OF TMG AND ITS EXECUTION RISKS
* Says it received patent on June 19, for integated sensor for vehicle