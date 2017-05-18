BRIEF-Neopost renews its revolving credit facility
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
May 18 ALLGON AB (PUBL)
* SATMISSION SIGNED FRAMEWORK AGREEMENT OF 180 ADVANCED ANTENNA SYSTEMS TO BE DELIVERED OVER THREE YEARS
* TOTAL CONTRACT VALUE AMOUNTS TO SEK 70 MILLION, PROVIDED THAT AGREEMENT IS TERMINATED IN FULL OVER THREE YEARS
* SATMISSION AB HAS SIGNED A NEW MAJOR FRAMEWORK AGREEMENT WITH FIRST PARTIAL DELIVERY OF SEK 7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEOPOST RENEW ITS REVOLVING CREDIT FACILITY IN ADVANCE UNDER MORE FAVORABLE CONDITIONS
* Freedom Leaf - On June 12, 2017, Charles Grigsby resigned as co's Chief Financial Officer Source text: (http://bit.ly/2rMrlwB) Further company coverage: