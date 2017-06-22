June 22 ALTAMIR SCA
* SAYS APAX PARTNERS AND ALTAMIR ANNOUNCE SALE BY THEIR
SUBSIDIARY ALTRAFIN PARTICIPATIONS OF 8.4% OF THE SHARE CAPITAL
OF ALTRAN TECHNOLOGIES, AT A PRICE OF 15.0 EUROS PER SHARE
* OFFERING INCLUDING SHARES SOLD BY ALTRAFIN AND BY FOUNDING
SHAREHOLDERS OF ALTRAN PART OF THE CONCERT GROUP AMOUNTS TO
11.2% OF ALTRAN SHARE CAPITAL
* FOLLOWING TRANSACTION, APAX AND ALTAMIR WILL HOLD, THROUGH
THEIR SUBSIDIARY ALTRAFIN, 14,796,677 SHARES IN ALTRAN,
REPRESENTING 8.4% OF THE SHARE CAPITAL.
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(Gdynia Newsroom)