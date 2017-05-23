UPDATE 5-Police consider manslaughter charges over deadly London tower block blaze
* Police fear death toll could rise above 79 (Updates with fall in Whirlpool shares, number of tower blocks affected)
May 23 ARCELIK AS:
* A JOINT VENTURE AGREEMENT HAS BEEN SIGNED BETWEEN WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY ARDUTCH BV, PARENT COMPANY KOÇ HOLDING AND; VOLTAS LIMITED AND TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED, TATA GROUP COMPANIES BASED IN INDIA,
* THE COMPANY WILL BE GOVERNED AS PER JOINT MANAGEMENT PRINCIPLES AND SHAREHOLDING RATIOS WILL BE AS ARDUTCH B.V. 49%, KOÇ HOLDING 1%, VOLTAS LIMITED 49%, TATA INVESTMENT CORPORATION LIMITED (TICL) 1%
* THE JOINT VENTURE WILL BE ESTABLISHED WITH AN INITIAL CAPITAL OF C. USD 1,500
* AFTER THE CLOSING DATE, A CAPITAL INCREASE OF USD 100 MILLION, MINIMUM INVESTMENT AMOUNT, IS PLANNED TO BE MADE TAKING INTO CONSIDERATION THE COMPANY'S BUSINESS PLAN AND CASH FLOW REQUIREMENTS
* THE JV COMPANY TO ENGAGE IN THE PRODUCTION AND SALES OF REFRIGERATORS, IN ADDITION TO THE SALES OF WASHING MACHINES, DISHWASHERS, DRYERS, MICROWAVES AND OTHER WHITE GOODS
* WITHIN THE SCOPE OF THE JOINT VENTURE AGREEMENT THE PRODUCTS WILL BE UNDER VOLTAS-BEKO BRAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Police fear death toll could rise above 79 (Updates with fall in Whirlpool shares, number of tower blocks affected)
* Obama says Senate "bill will do you harm" (Adds health stock index movement, Spicer quote, details on congressional calendar)