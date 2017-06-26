BRIEF-Dassault Aviation selects Sopra Steria to implement its Rafale Maintenance Management System
* ANNOUNCED ON MONDAY THAT DASSAULT AVIATION HAS SELECTED CO AND ITS UNIT CIMPA TO IMPLEMENT ITS RAFALE MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
June 26 ASETEK A/S:
* ASETEK RECEIVES FOLLOW-ON ORDER FROM PENGUIN COMPUTING
* ORDER HAS A VALUE OF USD 140,000 WITH DELIVERY TO BE COMPLETED IN Q3 2017
* FURTHER ORDER FROM PENGUIN COMPUTING, AN ESTABLISHED DATA CENTER OEM, FOR AN UNDISCLOSED HPC INSTALLATION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ANNOUNCED ON MONDAY THAT DASSAULT AVIATION HAS SELECTED CO AND ITS UNIT CIMPA TO IMPLEMENT ITS RAFALE MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM
* FedEx spokeswoman says "FedEx systems are operating normally after resolving limited functionality issues overnight." Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)