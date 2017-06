惠譽確認中華聯合財險的評級為‘A-’,展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, June 19 (Fitch) 本文章英文原文最初於2017年6月14日發布于:<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1025145">Correction: Fitch Affirms China United Property Insurance at 'A-'; Outlook Stable 惠譽評級已確認中華聯合財產保險有限公司(中華財險)的保險公司財務實力評級為‘A-’(強勁),評級展望為穩定。 關鍵評級驅動因素 該評級是在公司的獨立信用評估的基礎上上調了一個子級得到的,因為中華財險由中國東方資產管理公司(東方資產,A/穩定)持有。 獨立信用評估反映出中華財險不斷改善的法定償付能力充足率、其在農業保險方面具有的競爭優勢、利用再保險緩解承保波動性、以及過往的經營盈利能力。評級還將公司波動的經營 業績、其主要業務——車險業務面臨的競爭壓力、及增高的財務槓桿率納入了考量。 中華