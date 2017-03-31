March 31 AXACTOR AB (PUBL)
* AXACTOR ACQUIRES A LARGE UNSECURED NON-PERFORMING LOAN (NPL) PORTFOLIO
* INVESTMENTS WILL BE FINANCED BY AXACTOR'S AVAILABLE CASH AND OUR EXISTING CREDIT
FACILITIES WITH A 50/50 SPLIT OF EQUITY/DEBT
* CLOSING OF TRANSACTION IS EXPECTED TO BE 21ST APRIL.
* THIS PORTFOLIO ACQUISITION WILL INCREASE AXACTOR'S ERC BY MORE THAN 30%
* PORTFOLIO IS ORIGINATED BY BANK NORWEGIAN IN SWEDEN
* AXACTOR AB (PUBL) - PORTFOLIO INCLUDES UNSECURED CREDIT WITH A TOTAL OUTSTANDING BALANCE
(OB) OF APPROXIMATELY EUR 105 MILLION, ACROSS CLOSE TO 15,200 OPEN ACCOUNTS OF INDIVIDUAL LOANS
AND CREDIT CARD DEBT
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(Gdynia Newsroom)