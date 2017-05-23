May 23 AXACTOR AB (PUBL):
* AXACTOR AB - COMPLETED PRIVATE PLACEMENT
* HAS DECIDED TO ISSUE 50 MILLION NEW SHARES THROUGH A PRIVATE PLACEMENT ( PRIVATE
PLACEMENT), RAISING TOTAL GROSS PROCEEDS TO COMPANY OF APPROXIMATELY NOK 107.50 MILLION
* SHARES ARE ISSUED AT A PRICE OF NOK 2.15 PER SHARE, WHICH IS EQUAL TO CLOSING PRICE ON MAY
22, 2017
* NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED FOR ACQUISITIONS OF NON-PERFORMING LOAN
PORTFOLIOS IN EXISTING GEOGRAPHIES, AS WELL AS FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)