BRIEF-Management Trust Holding FY net result EUR 21.3
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
May 8 AZIMUT HOLDING SPA
* TOTAL NET INFLOWS IN APRIL AT EUR 278 MILLION Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
* CONTEMPLATED TAP ISSUE OF EUR 10-15 MILLION FOR FERRATUM BANK P.L.C.