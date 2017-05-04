BRIEF-Novacyt completes 3 million euro fundraising
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
May 4 BACTIGUARD HOLDING AB
* Q1 REVENUE SEK 41.0 MILLION VERSUS SEK 26.0 MILLION YEAR AGO
* Q1 EBITDA SEK 13.4 MILLION VERSUS LOSS SEK 1.6 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
* ISRAELI COURT TO APPROVE SHL'S CLAIM IN CONNECTION WITH BREACH OF MERGER AGREEMENT