BRIEF-Novacyt completes 3 million euro fundraising
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
May 4 Bavarian Nordic A/S:
* Q1 EBIT LOSS 3.1 DKK MILLION VERSUS LOSS DKK 152.7 MILLION YEAR AGO
* Q1 REVENUE DKK 198 MILLION VERSUS DKK 23 MILLION YEAR AGO
* MAINTAINS ITS FINANCIAL EXPECTATIONS FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* WE ARE CONFIDENT OF DELIVERING OUR FIRST CE-MARK CLINICAL DIAGNOSTICS ASSAY ON TIME
* ISRAELI COURT TO APPROVE SHL'S CLAIM IN CONNECTION WITH BREACH OF MERGER AGREEMENT