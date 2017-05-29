BRIEF-Le Tanneur recapitalization of 13.3 million euros backed by Tolomei
* ANNOUNCES THAT HAVE ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO RECAPITALIZE AND GROW LE TANNEUR FOR AN AMOUNT OF AT LEAST EUR 13.3 MILLION
May 29 BIGBEN INTERACTIVE SA:
* FY NET PROFIT EUR 9.0 MILLION VERSUS EUR 3.9 MILLION YEAR AGO
* FY RESULT FROM CURRENT OPERATIONS EUR 11.0 MILLION VERSUS EUR 7.3 MILLION YEAR AGO
* ANNOUNCES A NEW « BIGBEN 2020 » DEVELOPMENT PLAN WITH SALES EXCEEDING 280 M€ AND A RESULT FROM CURRENT OPERATIONS REACHING 9% OF SALES IN 2020
* FOR FY 2017/18, GROUP OUTLINES ITS TARGETS ALREADY ANNOUNCED IN THE HORIZON 2018 PLAN WITH: SALES NOW RANGING FROM 230 TO 240 M€ I.E. A 10 TO 15 % GROWTH
* FOR FY 2017/18, GROUP OUTLINES ITS TARGETS ALREADY ANNOUNCED IN THE HORIZON 2018 PLAN WITH: A RESULT FROM CURRENT OPERATIONS OVER 7% OF SALES
* BOARD OF DIRECTORS CONSIDERS PAYING DIVIDENDS AS FROM ITS 2017/2018 FINANCIAL YEAR
* BOARD OF DIRECTORS MAY SUGGEST THE DISTRIBUTION OF AN INTERIM DIVIDEND AFTER THE SEPTEMBER 2017 INTERIM CLOSING SHOULD INTERIM RESULTS BE IN LINE WITH FORECASTS Source text: bit.ly/2sefCm7 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ANNOUNCES THAT HAVE ENTERED INTO EXCLUSIVE NEGOTIATIONS TO RECAPITALIZE AND GROW LE TANNEUR FOR AN AMOUNT OF AT LEAST EUR 13.3 MILLION
PORT SUNLIGHT, England, June 22 Nearly three months after Unilever CEO Paul Polman promised shareholders greater returns coupled with investments to drive growth, the launch of what it calls the biggest laundry breakthrough in a decade will be a key test of whether it can put its money where its mouth is.