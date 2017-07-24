BRIEF-BinckBank H1 net attributable result drops to 15.1 million euros

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July 24 (Reuters) - BinckBank NV:
* ADJUSTED NET EARNINGS PER SHARE 17Q2 EUR 0.11 AND 17H1 EUR 0.23
* BUYS FINTECH COMPANY PRITLE AND WILL CONTINUE THE ACTIVITIES UNDER THE LABEL ‘BINCK FORWARD’
* H1 NET INTEREST INCOME EUR 14.9 MILLION VERSUS EUR 12.3 MILLION YEAR AGO
* H1 TOTAL INCOME FROM OPERATING ACTIVITIES EUR 75.3 MILLION VERSUS EUR 72.2 MILLION YEAR AGO
* H1 ADJUSTED NET RESULT ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS BINCKBANK EUR 15.1 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)