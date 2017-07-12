BRIEF-Biocartis' Idylla Instrument and Idylla Console exempt from FDA 510(k) notification requirements

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July 12 (Reuters) - BIOCARTIS GROUP NV:
* REG-BIOCARTIS GROUP NV: BIOCARTIS' IDYLLA(TM) INSTRUMENT AND IDYLLA(TM) CONSOLE EXEMPT FROM US FDA 510(K) NOTIFICATION REQUIREMENTS
* CAN NOW WITHDRAW PENDING 510(K) SUBMISSION FOR IDYLLA(TM) INSTRUMENT AND IDYLLA(TM) CONSOLE
* BIOCARTIS - EXEMPTION DOES NOT CHANGE ONGOING UNDERTAKING OF BIOCARTIS AND JANSSEN DIAGNOSTICS TO OBTAIN 510(K) CLEARANCE FOR JANSSEN IDYLLA RESPIRATORY (IFV-RSV) PANEL TEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)