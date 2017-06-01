June 1 BIOMERIEUX SA:
* BIOMÉRIEUX RECEIVES FDA CLEARANCE FOR BIOFIRE’S FILMARRAY
RESPIRATORY PANEL 2 (RP2)
* BIOMÉRIEUX RECEIVES FDA CLEARANCE FOR BIOFIRE'S FILMARRAY
RESPIRATORY PANEL 2 (RP2)
* FILMARRA RP2 REDUCES SAMPLE-TO-RESULT TIME TO ONLY 45
MINUTES WHILE ENHANCING PATHOGEN COVERAGE AND OVERALL
SENSITIVITY
* FILMARRAY RP2 REDUCES SAMPLE-TO-RESULT TIME TO ONLY 45
MINUTES WHILE ENHANCING PATHOGEN COVERAGE AND OVERALL
SENSITIVITY
* FOLLOWS ANNOUNCEMENT IN APRIL THAT FILMARRAY(®)
RESPIRATORY PANEL 2 PLUS (RP2PLUS) IS CE MARKED
SOURCE TEXT FOR EIKON:
FURTHER COMPANY COVERAGE:
(Gdynia Newsroom:)