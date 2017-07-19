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2 days ago
BRIEF-BOE Technology Group to aquire of a majority stake in SES-imagotag
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July 19, 2017 / 6:09 AM / 2 days ago

BRIEF-BOE Technology Group to aquire of a majority stake in SES-imagotag

1 Min Read

July 19 (Reuters) - Ses-imagotag:

* SIGNING OF THE SHARE PURCHASE AGREEMENT RELATING TO THE ACQUISITION OF A MAJORITY STAKE IN SES-IMAGOTAG BY BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

* SES-IMAGOTAG AND BOE SAAY THE SIGNING OF THE SHARE PURCHASE AGREEMENT RELATING TO THE ACQUISITION BY BOE FROM CHEQUERS CAPITAL, PECHEL INDUSTRIES, TIKEHAU CAPITAL, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT, PHISON CAPITAL, AND THE SES-IMAGOTAG’S SENIOR MANAGEMENT TEAM OF 6,669,639 SHARES

* PRICE OF EUR 30 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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