BRIEF-Amper sees to reach net cash position of 43 mln euros at end-2017
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
May 11 BOLLORE
* REG-BOLLORE : INDICATIVE OFFER OF VIVENDI FOR THE STAKE OF GROUPE BOLLORÉ IN HAVAS
* BOARDS OF GROUPE BOLLORÉ HAVE WELCOMED OFFER AND HAVE DECIDED TO ENTER INTO DISCUSSIONS WITH VIVENDI.
* OFFER VALUES STAKE OF GROUPE BOLLORÉ AT 2.36 BILLION EURO
* OFFER SUBMITTED BY VIVENDI TO ACQUIRE 59.69% STAKE HELD BY GROUPE BOLLORÉ IN HAVAS AT A PRICE OF 9.25 EUROS PER SHARE EX DIVIDEND OF 0.18 EURO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SEES TO REACH NET CASH POSITION OF ABOUT 43 MILLION EUROS AFTER PACIFICO SUR SALE IS COMPLETE AT END-2017 Source text for Eikon:
* Dufourcq would replace Maurizio Tamagnini for a three-year term