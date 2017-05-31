BRIEF-Asetek announces new data center order
* ASETEK ANNOUNCES NEW DATA CENTER ORDER TO COOL NVIDIA'S P100 GPU ACCELERATORS
May 31 BOURBON CORPORATION SA:
* BOURBON AND KONGSBERG MARITIME STRENGTHEN THEIR COLLABORATION IN DIGITAL SOLUTIONS FOR THE NEXT GENERATION CONNECTED VESSELS
* BOURBON AND KONGSBERG MARITIME HAVE NOW SIGNED A STRATEGIC AGREEMENT OF COLLABORATIVE DEVELOPMENT ON CONNECTED AND AUTONOMOUS VESSELS
* TWO COMPANIES WILL EXECUTE JOINT PROJECTS TO DEVELOP NEW WAYS OF EFFICIENT OPERATIONS IN OFFSHORE SERVICES INDUSTRY, WITH A FAST TIME-TO MARKET SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* ASETEK ANNOUNCES NEW DATA CENTER ORDER TO COOL NVIDIA'S P100 GPU ACCELERATORS
* Perficient Inc - acquisition is expected to be accretive to adjusted earnings per share immediately