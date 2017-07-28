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BRIEF-Caixabank H1 net profit up 31.6 pct YoY; upgrades guidance for NII and fees
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July 28, 2017 / 5:32 AM / a day ago

BRIEF-Caixabank H1 net profit up 31.6 pct YoY; upgrades guidance for NII and fees

1 Min Read

July 28 (Reuters) - CAIXABANK SA:

* H1 NET INTEREST INCOME 2.35 BILLION EUROS VERSUS 2.04 BILLION EUROS YEAR AGO

* q2 Net Profit 436 Million Euros

* H1 NET PROFIT 839 MILLION EUROS VERSUS 638 MILLION EUROS YEAR AGO

* q2 Net Interest Income 1.20 Billion Euros

* Npls 6.5 Percent at End-June

* COMMON EQUITY TIER 1 RATIO FULLY LOADED 11.5 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 11.5 PERCENT AT END-MARCH

* Return on Tangible Equity (Rote) 6.5 Percent at End-June

* BPI CONTRIBUTES 77 MILLION EUROS TO THE CAIXABANK GROUP'S EARNINGS IN THE PAST FIVE MONTHS

* GUIDANCE IN NII AND FEES UPGRADED TO MID-SINGLE DIGIT GROWTH AFTER H1 PERFORMANCE Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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