BRIEF-S&O Agrar: possible insolvency plan
* POSSIBLE INSOLVENCY PLAN TO END THE INSOLVENCY AND CONTINUATION OF THE COMPANY
June 28 KBC GROEP NV:
* ČESKÁ POŠTA AND ČSOB GROUP (THE CZECH REPUBLIC BUSINESS UNIT OF KBC GROUP) CONCLUDED A 10-YEAR PARTNERSHIP AGREEMENT
* THE AGREEMENT COMES INTO FORCE ON 1 JANUARY 2018
* ALL OF ČESKÁ POŠTA’S EXISTING AGREEMENTS ON PROVISION OF FINANCIAL SERVICES EXPIRE AT END 2017; AS OF JAN., ČSOB GROUP TO BECOME SOLE PARTNER IN PROVIDING THESE SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* POSSIBLE INSOLVENCY PLAN TO END THE INSOLVENCY AND CONTINUATION OF THE COMPANY
* ITS UNIT LAUNCHES NEW REVOLVING SECURITIZATION TRANSACTION, NPL ITALIAN OPPORTUNITIES, FOCUSED ON PURCHASING NON-PERFORRMING CREDITS Source text: http://reut.rs/2sqKOhw Further company coverage: (Gdynia Newsroom)