BRIEF-AGRANA Beteiligungs Q1 EBIT up to EUR 69.8 million
* IN Q1 OF 2017|18 (1 MARCH TO 31 MAY 2017), AGRANA IMPROVED ITS EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) FROM EUR 47.0 MILLION IN Q1 2016|17 TO EUR 69.8 MILLION
May 16 PUBLIC DIsCLOSURE PLATFORM (KAP):
* CHAIRMAN MUSTAFA LATIF TOPBAS TRANSFERS HIS 14.78 PCT DIRECT STAKE IN BIM TO MERKEZ BEREKET GIDA AT 61.0 LIRA PER SHARE-KAP
* THERE IS NO CHANGE IN MANAGEMENT AND CONTROL OF BIM AFTER THE TRANSACTION-KAP
* MERKEZ BEREKET GIDA IS CONTROLLED BY BIM CHAIRMAN MUSTAFA LATIF TOPBAS - KAP
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* IN Q1 OF 2017|18 (1 MARCH TO 31 MAY 2017), AGRANA IMPROVED ITS EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX (EBIT) FROM EUR 47.0 MILLION IN Q1 2016|17 TO EUR 69.8 MILLION
* Jakks announces retirement of $12.0 million of company’s 2018 convertible senior notes