BRIEF-Hellenic Bank appoints Evripides A. Polykarpou as chairman of the remuneration committee
* EVRIPIDES A. POLYKARPOU WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE REMUNERATION COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS
Feb 27 Citizens Inc
* CITIZENS INC. ANNOUNCES NEW BOARD MEMBER
* CITIZENS INC SAYS FRANK KEATING, FORMER GOVERNOR OF OKLAHOMA, HAS BEEN UNANIMOUSLY APPOINTED AS A DIRECTOR, EFFECTIVE IMMEDIATELY Source text for Eikon: Further company coverage:
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* Sri Lanka sees worst disaster from torrential rains since 2003