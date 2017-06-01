June 1 COFINIMMO SA:
* 41 % OF THE DIVIDEND COUPONS WILL BE PAID IN NEW SHARES ISSUED FOR A TOTAL AMOUNT OF 33.2
MILLION EUR
* DECIDED TO DISTRIBUTE FOR FY2016 GROSS DIVIDEND OF 5.50 EUR PER ORDINARY SHARE, AND 6.37
EUR PER PREFERENCE SHARE
* REMAINING DIVIDEND PAY-OUT WILL BE SETTLED IN CASH FOR A NET TOTAL AMOUNT OF 48.0 MILLION
EUR
* HOLDERS OF SHARES HAVE CHOICE BETWEEN RECEIVING THE DIVIDEND PAYMENT FOR 2016 IN NEW
ORDINARY SHARES OR IN CASH, OR TO OPT FOR A COMBINATION OF BOTH MEANS OF PAYMENT
* SUBSCRIPTION PRICE OF ONE NEW ORDINARY SHARE WAS SET AT 103.95 EUR
* PAYMENT IN CASH AND/OR DELIVERY OF SECURITIES WILL BE MADE AS FROM TODAY; NEW ORDINARY
SHARES WERE ADMITTED TO TRADING ON EURONEXT BRUSSELS TODAY
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)