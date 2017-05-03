May 3 COLOPLAST:
* H1 ORGANIC REVENUE GROWTH WAS 6%
* RESOLVED THAT COLOPLAST WILL PAY AN INTERIM DIVIDEND OF DKK 4.50 PER SHARE FOR A DIVIDEND
PAY-OUT OF DKK 955M
* H1 REVENUE IN DKK WAS UP BY 5% TO DKK 7,636 MILLION
* "WE CONTINUE TO EXPECT ORGANIC REVENUE GROWTH OF 7-8% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND
REPORTED GROWTH OF 7-8% IN DKK"
* BOARD HAS RESOLVED COLOPLAST WILL PAY INTERIM DIVIDEND OF DKK 4.50PER SHARE FOR DIVIDEND
PAY-OUT OF DKK 955 MILLION
* EBIT MARGIN GUIDANCE REMAINS AT 33-34% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND AT ABOUT 33% IN DKK
* 2016/17 CAPITAL EXPENDITURE IS STILL EXPECTED TO BE AROUND DKK 700M
* CONTINUE TO EXPECT 2016/17 ORGANIC REVENUE GROWTH OF 7-8% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND
REPORTED GROWTH OF 7-8% IN DKK
* 2016/17 EBIT MARGIN GUIDANCE REMAINS AT 33-34% AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND AT ABOUT 33%
IN DKK
* H1 EBIT UP 8 PERCENT TO DKK 2.47 BILLION
* COLOPLAST - FREE CASH FLOW WAS NEGATIVE AT DKK 648M, DKK 1,834M LESS THAN IN SAME PERIOD
OF LAST YEAR
* Q2 REVENUE DKK 3.88 BILLION (REUTERS POLL DKK 3.89 BILLION)
* Q2 EBIT DKK 1.25 BILLION (REUTERS POLL DKK 1.27 BILLION)
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)