BRIEF-S&O Agrar: possible insolvency plan
* POSSIBLE INSOLVENCY PLAN TO END THE INSOLVENCY AND CONTINUATION OF THE COMPANY
June 28 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA :
* ANNOUNCES FILING OF DRAFT RESPONSE OFFER DOCUMENT PREPARED BY CO IN RESPONSE TO SIMPLIFIED CASH OFFER
* SAYS OFFER PRICE OF €390/SHARE IS FAIR FROM A FINANCIAL POINT OF VIEW FOR THE SHAREHOLDERS OF CIC
* SIMPLIFIED CASH OFFER INITIATED BY BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL AND MUTUELLES INVESTISSEMENT
* COMPANY HAS DECIDED NOT TO TENDER TO THE OFFER THE 237,711 SHARES THAT IT HOLDS Source text: bit.ly/2t1arYg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* POSSIBLE INSOLVENCY PLAN TO END THE INSOLVENCY AND CONTINUATION OF THE COMPANY
* ITS UNIT LAUNCHES NEW REVOLVING SECURITIZATION TRANSACTION, NPL ITALIAN OPPORTUNITIES, FOCUSED ON PURCHASING NON-PERFORRMING CREDITS Source text: http://reut.rs/2sqKOhw Further company coverage: (Gdynia Newsroom)