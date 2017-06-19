June 19 CROPENERGIES AG
* DGAP-ADHOC: CROPENERGIES INCREASES FORECAST AFTER STRONG
1ST QUARTER 2017/18
* Q1 REVENUES INCREASED BY 38 PERCENT TO EUR 231 (PREVIOUS
YEAR: EUR 168) MILLION, WHILE OPERATING PROFIT IMPROVED BY 21
PERCENT TO EUR 23.5 (PREVIOUS YEAR: EUR 19.4) MILLION
* TO INCREASE FORECAST OF FINANCIAL YEAR 2017/18
* FY REVENUES ARE EXPECTED IN A RANGE OF EUR 850 AND EUR 900
(PREVIOUS FORECAST: EUR 800 TO EUR 875) MILLION
* FY OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO REACH BETWEEN EUR 50
AND EUR 90 (PREVIOUS FORECAST: EUR 40 TO EUR 80) MILLION
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(Gdynia Newsroom)