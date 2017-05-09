May 9 Crown Capital Partners Inc
* CROWN CAPITAL PARTNERS ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR Q1
2017
* QTRLY REVENUE INCREASED TO $6.8 MILLION (2016 - $5.1
MILLION)
* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS APPOINTMENT OF MICHAEL
OVERVELDE TO POSITION OF SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE AND CFO
EFFECTIVE MAY 10, 2017
* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS LYLE BOLEN WILL REMAIN
WITH CORPORATION IN A CONSULTING CAPACITY TO ENSURE A SMOOTH
TRANSITION OF RESPONSIBILITIES
* Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18
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