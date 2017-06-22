June 22 CURASAN AG:
* PROFIT WARNING DUE TO EXPECTED TAX PAYMENT FOR 2008
* IN Q2 OF 2017, THEREFORE, COMPANY WILL RECORD THIS RISK
ACCORDINGLY, WHICH WILL WEIGH GROUP NET PROFIT AFTER TAX
* FOLLOWING TALKS WITH FINANCIAL AUTHORITIES IN CONTEXT OF
A TAX AUDIT CARRIED OUT SINCE 2013, THAT TAX CHARGES OF UP TO
EUR 800 THOUSAND WILL BE RAISED AGAINST COMPANY
* THIS RELATES TO DENTAL BUSINESS ACTIVITIES ALREADY SOLD
IN 2008 TO RIEMSER PHARMA GMBH AND THEIR VALUATION
* EARNINGS GUIDANCE RANGE IS UNLIKELY TO BE ACHIEVED WITH
REGARD TO NET RESULT
* STICKS TO ITS 2017 SALES INCREASE EXPECTATION. OPERATING
BUSINESS IS NOT AFFECTED BY SPECIAL CHARGE
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)