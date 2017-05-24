May 24 CURETIS NV:
* Q1 REVENUE EUR 347,000 VERSUS EUR 133,000 YEAR AGO
* CASH AND CASH EQUIVALENTS AT MARCH 31 EUR 19.3 MILLION
* Q1 GROSS LOSS: EUR 175.7 K (VERSUS. EUR 30.1 K IN THE
FIRST QUARTER 2016)
* SUCCESSFUL COMPLETION OF CE PERFORMANCE EVALUATION STUDY
AND LAUNCH OF UNYVERO IAI INTRA-ABDOMINAL INFECTIONS (IAI)
CARTRIDGE
* Q1 NET LOSS OF THE PERIOD: EUR 4.4 MILLION (VERSUS. EUR
3.2 MILLION IN THE FIRST QUARTER 2016)
* REITERATES ITS GUIDANCE OF AN EXPECTED GLOBAL INSTALLED
BASE OF 200 TO 240 UNYVERO ANALYZERS BY YEAR-END 2017
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(Gdynia Newsroom)